القوات المصرية تلقي القبض على 28 عنصرا مشتبها بهم في سيناء

واصلت القوات المصرية ملاحقة العناصر الإرهابية التكفيرية في شمال سيناء وألقت القبض على العديد من العناصر المشتبه بهم.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع المصرية أمس “استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية في مدينة العريش تم القبض على 28 عنصرا مشتبها بهم وجار التحقيق معهم من قبل الجهات المعنية كما تم تفكيك عبوة ناسفة بجوار مستشفى العريش العام”.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المصري استهدف أيضا عربتين تابعتين للعناصر التكفيرية بمدينة رفح.



وكانت القوات المصرية قضت أمس الأول على ثمانية إرهابيين واعتقلت 22 من المشتبه بهم خلال عمليات استهدفت أوكارا للإرهابيين في شمال ووسط سيناء.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات