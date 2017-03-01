القوات المصرية تقضي على ستة إرهابيين شمال سيناء

قضت القوات المصرية أمس على ستة ارهابيين تكفيريين خلال عمليات قامت بها في شمال سيناء.



وذكر بيان لوزارة الدفاع المصرية ان “قوات إنفاذ القانون المصرية شنت حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق شمال سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم فى استهداف وترويع المدنيين من أبناء شمال سيناء”.



وأوضح البيان ان سلاح الجو المصري دمر 4 أهداف للمجموعات الإرهابية وقضى على ستة تكفيريين فضلا عن اكتشاف وتدمير نفقين رئيسيين بمنطقة رفح وتفجير مخزن عثر بداخله على دراجة نارية خاصة بالمجموعات التكفيرية وتدمير 4 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات المصرية على محاور التحرك.



ولفت البيان الى ان قوات إنفاذ القانون المصرية تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية التكفيرية.



وكانت وزارة الدفاع المصرية أعلنت في بيان لها أمس القضاء على 6 ارهابيين واعتقال 18 اخرين خلال عمليات مداهمة للبوءر الارهابية نفذها الجيش المصرى شمال سيناء.



وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات