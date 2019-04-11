القوات المصرية تقضي على خلية إرهابية في العريش

قضت قوات الأمن المصرية على خلية إرهابية في العريش شمال شرق مصر.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم: إن مجموعة من العناصر الإرهابية تمركزت بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش وكانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من المناطق الحيوية و ضد تمركزات القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت باستهدافهم والاشتباك معهم ما أسفر عن مقتل جميع عناصر الخلية البالغ عددهم 11 إرهابياً والعثور بحوزتهم على بنادق آلية وعبوات متفجرة وأحزمة ناسفة.



وأضاف البيان: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا البدء بالتحقيقات.