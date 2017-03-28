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القوات المصرية تقضي على ثمانية إرهابيين شمال ووسط سيناء

قضت القوات المصرية أمس على ثمانية ارهابيين واعتقلت 22 من المشتبه بهم خلال عمليات استهدفت أوكارا للإرهابيين في شمال ووسط سيناء.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أمس أن “قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فى مداهمة أوكار للإرهابيين شمال ووسط سيناء وتمكنت من القضاء على ثمانية إرهابيين وألقت القبض على 22 شخصا يشتبه بتورطهم فى الاشتراك وتنفيذ عمليات إرهابية في نطاق مدينتي رفح والعريش”.

وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات

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