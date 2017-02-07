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القوات المصرية تقتل 14 إرهابياً في سيناء وتقبض على آخرين

دمرت القوات المصرية عدداً من البؤر الإرهابية وقضت على 14 إرهابياً وألقت القبض على 13 آخرين خلال عمليات دهم قامت بها في وسط وشمالي سيناء.
وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية أمس: «إن القوات المصرية دمرت خلال الأيام الخمسة الماضية عدداً من البؤر الإرهابية وسط سيناء وقضت على 14 إرهابياً وألقت القبض على 13 آخرين وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات فنية وأجهزة اتصال وملابس عسكرية كما دمرت 3 عربات مفخخة وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة واستولت على 5 عربات و7 دراجات بخارية وعدد من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وبعض المعدات والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة».
وأضاف البيان: إن أعمال المداهمة أسفرت أيضاً عن «تدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي وتدمير 7 أوكار و6 مخازن عثر داخلها على 4 أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة ودراجتين ناريتين و3 عربات والاستيلاء على عدة عربات أخرى».
وتنتشر مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي «داعش» والإخوان المسلمين في سيناء وتنفذ هجمات على مواقع الجيش المصري والشرطة فيها.

وكالات

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