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القوات المصرية تدمر بؤرا للإرهابيين وتلقي القبض على 50 مشتبها شمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية مصرية اليوم تدمير 12 بؤرة إرهابية واعتقال 50 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية خلال حملة مداهمات شمال سيناء.

ونقل موقع صحيفة المصري اليوم عن مصادر أمنية في شمال سيناء قولها.. إن “قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة المدنية قامت بتنفيذ حملة تمشيط ومداهمات بمناطق جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح في إطار الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها القوات بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي شمال سيناء وتمكنت خلالها من اعتقال 50 شخصا من المشتبه بهم وتدمير 12 بؤرة إرهابية وتفجير 3 عبوات ناسفة” مشيرة إلى أن عمليات التحقيق تجري حاليا لمعرفة مدى تورط المشتبه بهم في الاعتداءات الإرهابية التي تشهدها سيناء.

وكانت وزارة الدفاع المصرية أعلنت أمس القاء الجيش المصري القبض على 12 إرهابيا وسط سيناء.

وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات

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