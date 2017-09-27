القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور

قام الخبراء العسكريون الروس في سوريا، ببناء جسر فوق نهر الفرات على بعد عدة كيلو مترات من مدينة دير الزور، لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من النهر.

وقال رئيس خدمة الطرق التابعة لوزارة الدفاع الروسية فلاديمير بوروفتسيف للصحفيين، إن إنشاء الجسر الصغير تم خلال أقل من يومين، وذلك رغم استمرار إطلاق النار من جانب الإرهابيين.