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القنّاص الأمريكي دهس المارة بسيارته لاعتقاده بأنهم مسلمون

اعتقد القنّاص الأمريكي السابق في العراق إيزايا جويل بيبلز الذي دهس حشدا من المواطنين بسيارته في كاليفورنيا الأربعاء الماضي أن من دهسهم مسلمون، ويستحقون الدهس.

وقالت شرطة كاليفورنيا على "تويتر": "مساء الخميس 25/4/2019 بالتوقيت المحلي، تلقت إدارة الأمن العام أدلة تؤكد دافع الفعل الإجرامي… اختار الضحايا على أساس عرقهم وإيمانهم واعتقد أنهم مسلمون".


وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحفي: "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم ولقناعته بأنهم مسلمون"، فيما لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم، لكن بينهم ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.


وارتكب بيبلز البالغ 34 عاما جرم الدهس عمدا بسيارته حيث صدم حشدا من المارة في مدينة سانيفال بوادي السيليكون الأربعاء الماضي، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة.