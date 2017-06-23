القضاء على عدد من إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” بريفي حمص وإحباط هجوم إرهابي بريف دمشق

أحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة هجوما نفذه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته من مزرعة بيت جن نحو موقع التل الأحمر بمحيط قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي.



واشتبكت “وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة بعد ظهر اليوم مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من مزرعة بيت جن واعتدت على المزارعين أثناء حصادهم لمحصول القمح في موقع التل الأحمر بمحيط قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي”.



وانتهى لاشتباك بإحباط الهجوم بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة عدد آخر وتدمير أسلحة وذخيرة وآليات كانت بحوزتهم”.



وقامت التنظيمات الإرهابية أيضا باستهداف منازل المواطنين في قرية حرفا بقذائف الهاون والرشاشات ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والمنازل إضافة إلى اشتعال عدة حرائق في بساتين الكرز والزيتون”.



وتنتشر في بعض قرى ريف دمشق الغربي المتاخم لريف القنيطرة مجموعات تكفيرية تتبع جميعها لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي تعتدي على الأهالي وتحاصرهم في قراهم ومنازلهم وتصادر ممتلكاتهم.



- وقضت وحدات من الجيش على العديد من إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية حاولوا التسلل باتجاه عدد من النقاط العسكرية بريفي حمص الشرقي والشمالي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة من إرهابيي “داعش” حاولت التسلل من اتجاه قرية جباب حمد باتجاه إحدى النقاط العسكرية شرق قرية أم التبابير بريف حمص الشرقي.



وبين المصدر أن الاشتباكات “أسفرت عن القضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.



وفي الريف الشرقي أفاد المصدر بأن وحدات من الجيش أحبطت محاولات اعتداء مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية من اتجاه جوالك -المحطة -سنيسل وقضت على أعداد من الإرهابيين ودمرت عتادهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.



وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس السيطرة على منطقة ظهر عباه شرق قرية أرك بـ 10 كم بعد سلسلة عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات ارهابيى تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي.

سانا