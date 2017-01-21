القضاء على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حمص

دمرت وحدة من الجيش العربي السوري اليوم عربة لتنظيم جبهة النصرة وأوقعت عددا من القتلى بين صفوف إرهابييه خلال الحرب المتواصلة على الإرهاب التكفيري بريف حمص الشمالي.



وقصفت وحدة من الجيش بسلاح المدفعية تجمعا لتنظيم جبهة النصرة في منطقة حوش حجو شمال مدينة حمص بنحو 25 كم ما أدى إلى مقتل 5 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش عيار 5ر14 مم.



و من بين الإرهابيين القتلى عبد الباسط صويص وعبد الكافي الرسو.



وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية يتبع أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تحاصر المدنيين في المنطقة وتستهدف بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص.

سانا