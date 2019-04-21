القرم الروسية تستضيف 50 طفلاً و40 عسكرياً جريحاً من سوريا

أكد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن نحو 50 طفلاً و40 عسكرياً جريحاً وكلهم سوريون، سيمضون مجاناً العام الجاري استراحتهم في المنتجعات الصحية بشبه جزيرة القرم.



وجاء في الوثائق المعدة للمحادثات بين أكسيونوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل: "تستعد المؤسسات الصحية لشبه جزيرة القرم لاستقبال خلال موسمي الصيف والخريف للعام الحالي وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقاً 50 طفلاً سورياً وما بين 30 و40 من الجرحى العسكريين السوريين للاستراحة وإعادة التأهيل، وذلك وفق القوائم التي يقدمها الجانب السوري".



وجرى اليوم لقاء بين سلطات القرم و الوفد السوري في إطار منتدى "يالطا" الاقتصادي.



وقال أكسيونوف في كلمة ألقاها أثناء مراسم افتتاح هذا اللقاء: "قمنا بتشكيل مجموعات عمل في مختلف اتجاهات التعاون بين القرم وسوريا. كما تم تسجيل بيت تجاري مشترك، ويتم العمل حالياً على إنشاء شركة ملاحة بحرية".



وأفاد باستعداد جمهوريته لاستقبال الطلاب من سوريا.

المصدر: RT