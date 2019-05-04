القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان مساء يوم غد الأحد الواقع في الـ29 من شعبان 1440 هجري الموافق لـ5 أيار 2019.



وطلب القاضي الشرعي الأول من كل من يرى هلال الشهر المبارك مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها علما أنه فرض كفاية على المسلمين، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفياً على الأرقام التالية 2213452- 2261612-2261611 والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.



ولفت القاضي الشرعي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة بالإثبات.