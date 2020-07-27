العماد أيوب يشارك في الاحتفال بعيد الأسطول البحري الروسي في طرطوس

بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية أقامت قيادة القوات الروسية العاملة في سورية احتفالاً رسمياً على شاطئ مدينة طرطوس.



وحضر الاحتفال من الجانب السوري العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وعدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ومحافظا اللاذقية وطرطوس وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية وجمهور غفير من محافظة طرطوس ومن الجانب الروسي قائد وكبار ضباط القوات الروسية العاملة في سورية والسفير الروسي بدمشق.



وتضمن الاحتفال استعراض القطع البحرية السورية والروسية المشاركة وتقديم التهنئة للبحارة الروس إضافة إلى عرض بحري يحاكي الأعمال القتالية الحقيقية شاركت فيه السفن الحربية الحديثة وبعض الغواصات التابعة للأسطول البحري الروسي والطيران الحربي بمختلف أنواعه والحوامات القتالية البحرية وبمشاركة بعض القطع البحرية السورية.



وفي نهاية الاحتفال نفذت المقاتلات والحوامات الروسية عرضاً جوياً.