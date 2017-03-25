العلماء يكتشفون اسباب العصر الجليدي منذ 700 مليون عام

كشف العلماء من جامعة "هارفرد" الأميركية، بعد سنوات من الأبحاث أسبابالعصر الجليديعلى الأرض، حيث تجمدت بشكل كامل منذ 700 مليون عام، وكان الجليد يغطي كوكب الأرض بشكل كلي ابتداءا من تلك الفترة ولمئات السنين، ويطلق على هذا العامل اسم "كرة الجليد"، وربط العلماء هذا التجمد بنشاط البراكين، وقد اكتشفوا بفعل تحليل الصخور العائدة الى تلك الفترة، بأن بركانا ضخما انفجر في ألاسكا، ووصلت سحب رماده الى غرينلند، ولكن العلماء أوضحوا ان هذا النوع من الإنفجارات الكبيرة كانت تحدث في السابق ولكنها لم تؤدِّ الى تشكل الجليد ليغطي الأرض بأكملها.



واعتبر العلماء ان الظروف في تلك الفترة كانت مناسبة وأطلقها النشاطالبركاني الكبير في ألاسكا، عازين السبب الى ان الغازات المنبعثة من الانفجارات البركانية والتي تحجب حرارة الشمس وبخاصة إذا كانت كثيفة، تؤدي الى تدني درجات الحرارة بشكل دراماتيكي، ما يدفع بكل انحاء الأرض الى التجمد، ونتيجة تفاعل كبريت الديوكسيد الذي يطلقه البركان في الفضاء، وفي حال رافق ذلك مع برودة شديدة في الجو، ينتشر الجليد ويتمدد ليغطي كامل الكوكب، وأعطى العلماء مثالا حديثا على ذلك حين انفجر بركان جبل بيناتوبو في الفيليبين العام 1991، والذي وصلت سحب رماده الى غرينلند مرورا بكندا، وكانت في ذلك العام درجة الحرارة متدنية عن المعدل العام ، فحينها انخفضت حرارة الأرض درجة واحدة ولمدة سنة كاملة، في حين ان نشاط البراكين حينما تكون الحرارة دافئة، لا تؤثر بشكل كبير على المناخ.



ولفت العلماء الى ان للبراكين تأثير كبير على المناخ، وهم توصلوا بالمحصلة الى تأكيد نظرية ان ثاني أكسيد الكربون يتفاعل مع الغازات التي تطلقه البراكين في الجو، ما يؤدي في حال أطلقت الانفجارات البركانية غاز كبريت الديوكسيد بشكل كثيف، الى انخفاض درجة الحرارة بشكل دراماتيكي، حتى لو لم تحجب السحب الدخانية اشعة الشمس عن الأرض لفترات طويلة، بشرط ان يترافق هذين العاملين مع برودة استثنائية في جو الأرض.

"ترجمة النشرة الالكترونية اللبنانية"