العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” بسورية

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أن “القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلا مخزيا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين”.



وأكدت المنظمة أن “المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة بشأن هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة”، فضلاً عن “عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية”.

ونقلت المنظمة عن صديق لخلف قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفيا، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في الجماعة المسلحة الموالية لتركيا، وقال له “أنتم الأكراد خونة”، وأبلغه بمقتلها.



وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، إن “تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات المسلحة التي تدعمها، وتسلحها”، مضيفاً أن “تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين”، التي سيطرت عليها تركيا والجماعات المسلحة الموالية لها في عام 2018.



ودعا نايدو تركيا “لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها” حسبما افاد موقع المعلومة.



ونقلت المنظمة عن أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الكردي مشاهداته أثناء عمله على نقل ضحايا غارة جوية تركية استهدفت منطقة قريبة من مدرسة في قرية الصالحية في الـ12 من أكتوبر.



وقال المتطوع: “لم أتمكن من تحديد ما إذا كانوا فتيان أو فتيات لأن الجثث كانت متفحمة”.