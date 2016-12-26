العثور على 21 جثمانا لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية قبيل إخراجها من المدينة

عثرت الجهات المختصة على 21 جثمانا لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية قبيل إخراجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.



وأفاد مدير الطبابة الشرعية في حلب الدكتور زاهر حجو بـ “وصول 21 جثمانا لشهداء مدنيين بينهم 5 أطفال و4 نساء قتلتهم التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية قبيل إخراجهم من المدينة”.



ولفت حجو إلى أنه “عثر على جثامين الشهداء ضمن سجون للمجموعات الإرهابية في حيي السكري والكلاسة وقد أظهر الكشف أنه تم إعدامهم ميدانيا بإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة جدا”.



ووصل في الـ20 من الشهر الجاري عشرات المختطفين في أحياء شرق حلب إلى نقاط الجيش في منطقة جسر الحج بعد فرارهم من سجون التنظيمات الإرهابية قبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى أحيائهم وتحدثوا حينها عن قيام تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بتصفية عدد من الأشخاص وأخذ البعض الآخر معهم إلى الريف إضافة إلى قيامهم بحرق مستودعات وسيارات الأغذية داخل الأحياء الشرقية.



وكانت التنظيمات الإرهابية تتخذ آلاف المدنيين دروعا بشريا وتمنعهم من المغادرة نحو نقاط الجيش السوري في الأحياء الشرقية قبيل إعادة الأمن والاستقرار إليها.

سانا