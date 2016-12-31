العام 2017 مكرس للنوم النظيف بعد الأكل النظيف

بعدما كرست المنظمات الصحية 2016 عاما لـ"الأكل النظيف"، فيما يتعلق بالتركيز على الوجبات الصحية، والأغذية الصحية، فإن العام 2017 سيشهد صيحة جديدة مثيرة، تهتم بالنوم والخلود للراحة، و يحمل اسم "النوم النظيف" والذي كشفت عنه مؤخرا الممثلة الأميركية غوينيث بالترو التي اختارت خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالجوانب الصحية وطرق الحفاظ على اللياقة البدنية، وقد حظي باهتمام ملحوظ.

وذكرت بالترو أن "النوم النظيف" يعني أن تنام 7 أو 8 ساعات على الأقل ليلا من دون انقطاع، وبشكل يومي، وهو الاتجاه الصحي الذي يجب أن يحرص عليه الجميع خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على اللياقة والصحة.

ووتنصح بالترو باتباع 6 نصائح ستجعل الملتزمين بها يحظون بنوم نظيف، وهي أن يتم اتباع وقتا محددا للذهاب إلى الفراش يوميا، والحفاظ عليه مهما كانت الظروف حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، أما النصيحة الثانية فهي ان يتم تخصيص الساعة الأخيرة قبل النوم للهدوء والاسترخاء والابتعاد عن التكنولوجيا، اما الهاتف فيجب وضعه في وضعية صامت وأبعاده عن الفراش، في حين يجب ان يتم الامتناع عن شرب القهوة ابتداءًا من الرابعة عصرا، كما تجنب شرب الكحول قبل النوم، ، اما خلال النهار فيجب الخروج وممارسة بعض التمارين والأنشطة.

وكالات