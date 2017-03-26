الشرطة العسكرية الروسية تدرب نظيرتها السورية

نظمت الشرطة العسكرية الروسية دورات تأهيل لنظيرتها السورية، حول كيفية التعامل مع الأسلحة النارية وإجراءات السلامة. ونقلت وكالة «تاس» عن أرتيوم كوجين، نائب قائد كتيبة الشرطة العسكرية: إنه تم إجراء عديد الأنشطة القتالية، مشيراً إلى أن العسكريين السوريين أبدوا اهتماماً كبيراً بفك وتركيب السلاح وكذلك بجعله جاهزاً للاستخدام.

وأوضح كوجين أن التدريب على البندقية الآلية «AK74» أثار كذلك اهتمام العسكريين السوريين، مشيراً إلى أن عدداً من المتدربين، لأول مرة يتعامل مع السلاح، نظراً لأنهم كانوا يعيشون حياة عادية. من جانبهم، قال العسكريون السوريون: إن مثل هذه التدريبات التي يشرف عليها عسكريون روس تساعدهم في إنجاز مهمات قتالية. وفي 23 كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع عن وصول كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب قادمة من قاعدة حميميم الجوية. على أن يقدم عناصرها المساعدة للسلطات المحلية في حلب في مجال ضمان النظام وتوفير الأمن.

وذكرت وزارة الدفاع حينها أن الكتيبة نفذت قبل انتقالها إلى سورية سلسلة من تدريبات إضافية في أحد ميادين التدريب الروسية ثم نقلت بوساطة طائرات النقل العسكري إلى حميميم، منوهة بأن الكتيبة ستنفذ مهامها ضمن قوام مركز المصالحة الروسي العامل في سورية وستعمل على توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المستشفى الميداني الروسي المتنقل وأمن القوافل الإنسانية.

وكالات