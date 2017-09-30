الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية
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الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية

بدأت الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في محافظة إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض تصعيد التوتر المتفق عليه في أستانا.الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية

وقال مصدر مطّلع على تطور الأحداث في تلك المنطقة، “لا توجد شرطة عسكرية روسية في إدلب حتى الآن، لكن عناصر الشرطة العسكرية التركية ينتشرون هناك”.

وخلال محادثات أستانا 6، اتفقت الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، على تحديد المنطقة الرابعة الداخلة في اتفاق خفض التوتر.

وفي أيار الماضي جرى الاتفاق على تحديد ثلاث مناطق تشهد خفض تصعيد التوتر هي (شمال مدينة حمص؛ والغوطة الشرقية بضواحي دمشق، والجنوب الغربي من سوريا على الحدود مع الأردن، و محافظة درعا).

وبموجب الاتفاق، ستقوم القوات الإيرانية والروسية والتركية بمراقبة منطقة خفض تصعيد التوتر في محافظة إدلب، بينما ستتولى الشرطة العسكرية الروسية الأمر في المناطق المتبقية.

ووفقاً للمصدرنفسه، ستنتشر الشرطة العسكرية الإيرانية أيضاً في محافظة إدلب، بينما لا تزال الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في المناطق الثلاث الأولى المتفق عليها (حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا).

وأكد المصدر، أن سوريا أصبحت أكثر هدوءاً بعد محادثات أستانا الأخيرة، فور بدء سريان مفعول الاتفاق “على الأرض”، مشيراً إلى أن تحديد مواقع الشرطة العسكرية المراقبة للاتفاق، “لا تزال مستمرة”.

المصدر: انترفاكس

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