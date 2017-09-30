الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية

بدأت الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في محافظة إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض تصعيد التوتر المتفق عليه في أستانا.

وقال مصدر مطّلع على تطور الأحداث في تلك المنطقة، “لا توجد شرطة عسكرية روسية في إدلب حتى الآن، لكن عناصر الشرطة العسكرية التركية ينتشرون هناك”.