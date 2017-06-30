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الشرطة الإسبانية تنقذ ألف مهاجر في مياه المتوسط

أعلنت الشرطة الإسبانية أمس انقاذ أكثر من ألف مهاجر كانوا على متن قوارب صغيرة بالبحر الأبيض المتوسط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها إن سفينة ريو ساجورو التابعة لها أنقذت 1065 مهاجرا قبالة السواحل الليبية من عدد من القوارب الصغيرة التي انحرفت عن مسارها وكان بداخلها مهاجرون من نيجيريا وجنوب افريقيا ومالي وغانا وغامبيا والنيجر وغينيا وبنين وتوغو من بينهم سيدات حوامل وأطفال رضع.

وتم إنقاذ نحو خمسة آلاف مهاجر قبالة سواحل ليبيا يوم الاثنين الماضي وفق ما أعلنه حرس الحدود الإيطالي.

وكالات

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