السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة المحددة في سيناء

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار رئاسي تمديد حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين المقبل. وتضمن القرار الرئاسي: إنه «يحظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه أو لحين إشعار آخر». وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي أصدر عام 2015 القرار رقم417 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق في سيناء.

وكالات