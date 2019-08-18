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السيسي يتعهد بإنهاء التعدي على البحيرات المصرية

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سيعيد البحيرات المصرية إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أن الأراضي المستولى عليها لن يتم تقنينها قبل أن يدرس ملفاتها شخصيا.
 
وندد السيسي بانتشار مزارع السمك في هذه البحيرات، مشددا على أن زمن هذه المزارع قد ولى، وأضاف: "مش هنعمل مزارع سمك في البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت".
 
ولفت السيسي إلى أن الإجراءات التي يعتزم تنفيذها في هذا الشأن "ليست ضد أي أحد، وإنما ضد الفوضى والإهمال وغياب الدولة".
 
واستعرض السيسي المشكلات المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي في محور المحمودية وكينج مريوط، وكلف القوات المسلحة والجهات المسؤولة بحلها.
 
وجاءت تصريحات السيسي على هامش تدشينه اليوم مشروعا زراعيا يضم 1300 من البيوت البلاستيكية على مساحة 10 آلاف فدان، في أكبر مشروع من هذا النوع في المنطقة.