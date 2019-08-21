السيدة أسماء الأسد تزور معسكر (المستكشفون اليافعون) وتشارك أبناء الشهداء نشاطاتهم

زارت السيدة أسماء الأسد اليوم معسكر “المستكشفون اليافعون” في بلدة الطارقية بمنطقة مشقيتا في ريف اللاذقية وشاركتهم نشاطاتهم وفعاليات معسكرهم الذي انطلق قبل أيام.



وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على “فيس بوك” أن السيدة أسماء الأسد شاركت الأطفال معسكرهم الذي يضم 60 طفلاً من أبناء وبنات شهداء الجيش والقوى الرديفة من مختلف المحافظات السورية انطلاقاً من الرعاية والاهتمام الواجب لهؤلاء الذين افتدى آباؤهم تراب سورية بأرواحهم وقدموا لأجلها دماءهم.