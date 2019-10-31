السياحة تطلب من الفنادق التعامل بالليرة السورية فقط

أعلنت وزارة السياحة عن إعداد مذكرة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، توجب على الفنادق التي تصنف من مستوى نجمتين إلى 4 ومن الممكن حتى 5 نجوم، أن تتقاضى من الزبائن بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي.



وأوضح وزير السياحة رامي مرتيني على هامش مناقشة موازنة الوزارة، أنه سيتم وضع سعرين تتقاضاها الفنادق في سورية، الأول للمواطن السوري والثاني للأجنبي باعتبار أن الأخير يدفع أكثر.



وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة والجهات التابعة لها خلال 2020، والمقدّرة بنحو 1.77 مليار ليرة سورية.



ولفت وزير السياحة إلى أنه سيتم صرف ما يقارب ملياري ليرة سورية سنوياً لتجديد الفنادق الدولية الأربعة لتابعة للوزارة، بحسب ما يتوافر من قطع وإمكانيات في هذا الموضوع.



وفيما يخص السياحة الداخلية، أكد مرتيني أن الشركة السورية للنقل والسياحة التابعة للوزارة ستقيم رحلات أسبوعية إلى الساحل والمنشآت التي تملكها، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، موضحاً أن العائلة المؤلفة من 4 أشخاص لن تتكلف سوى 25 ألف ليرة مع الإقامة لمدة 3 أيام.



وفي نيسان 2019، صرّح وزير السياحة بأن “ارتياد الأماكن السياحية حق للعائلة السورية قبل أن يكون عاملاً ترفيهياً”، مبيناً أن تنفيذ هذا الكلام على أرض الواقع يكون بتقديم منتج سياحي بأسعار معقولة، بالتعاون مع القطاع الخاص.



وبحسب كلام سابق لوزارة السياحة، فإن فنادقها حققت إيرادات تجاوزت 7.7 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي، مرتفعةً بنحو نصف مليار ليرة عما تم تحقيقه خلال 2017، فيما بلغ ربحها الصافي 3 مليارات ليرة في 2018.

الوطن