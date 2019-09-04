السوريون يؤسسون 10 آلاف شركة في تركيا خلال 9 أعوام

أظهرت دراسة صادرة عن مؤسة أبحاث تركية، أن السوريين أسسوا 10 آلاف شركة منذ عام 2011، أي خلال حوالي 9 أعوام، يعمل بكل منها في المتوسط 7 موظفين.



وبحسب الدارسة الصادرة عن "مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية" التي تتخذ من أنقرة مقراً لها، فإن نحو 22% من الشركات السورية في تركيا، أي 2,222 شركة موجودة بـ8 ولايات جنوب وجنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية.



وفقاً للدراسة، نجح 59.4% من أصحاب الأعمال السوريين بأعمالهم وشركاتهم التي أسسوها في تركيا، والتي تعد أكبر بلد مضيف للاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.



وتوجهت الشركات السورية إلى التصدير أكثر من الشركات التركية، حيث تقوم 55.4% من الشركات السورية بالتصدير، مقابل نسبة 30.9% فقط من الشركات التركية، حسب الدراسة.

ويوجد في تركيا ما يزيد على 3.6 مليون لاجئ سوري مسجل، وفقاً لإحصائيات "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".



ووصل عدد الشركات السورية التي تأسست في تركيا إلى 7,599 شركة، وذلك للفترة الممتدة من مطلع 2013 وحتى نهاية تشرين الأول 2018، أي خلال الأعوام الـ6 الأخيرة، بحسب تقرير أصدره "اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا".



وارتفعت مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي إلى 360 مليون دولار من 2012 وحتى 2017، حيث عملوا منذ لجوئهم إلى تركيا في مختلف المهن، وفق ما ذكرته تقارير اقتصادية تابعة لجهات تركية رسمية.