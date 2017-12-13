السورية للاتصالات توضح سبب انخفاض جودة الانترنت

وأوضح المدير العام للشركة المهندس بكر بكر أنه “يتم العمل على تعويض السعة المطلوبة على مسار دولي آخر جرى توسيعه وتحديثه منذ فترة قصيرة لتعود جودة الخدمة بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها عشرة أيام”.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس بكر بكر أنه “يتم العمل على تعويض السعة المطلوبة على مسار دولي آخر جرى توسيعه وتحديثه منذ فترة قصيرة لتعود جودة الخدمة بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها عشرة أيام”.