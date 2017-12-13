السورية للاتصالات توضح سبب انخفاض جودة الانترنت
أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن جودة الانترنت ستنخفض نتيجة تعطل الكبل الضوئي البحري الذي يربط مدينتي طرطوس والاسكندرية في المياه الإقليمية المصرية.
وأوضح المدير العام للشركة المهندس بكر بكر أنه “يتم العمل على تعويض السعة المطلوبة على مسار دولي آخر جرى توسيعه وتحديثه منذ فترة قصيرة لتعود جودة الخدمة بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها عشرة أيام”.
وأشار بكر إلى أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح من قبل الجانب المصري مع المتابعة الحثيثة من قبل الشركة لإنجاز أعمال الإصلاح بالسرعة القصوى مبدياً أسف الشركة واعتذارها من جميع المشتركين لتأثر خدمة الانترنت لسبب خارج عن إرادتها.
المصدر: سانا
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