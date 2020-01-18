لليوم الثالث على التوالي: مظاهرات في السويداء تحت شعار “بدنا نعيش”
المجموعات الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية
القوات الروسية تواصل تحركاتها المكثفة في شمال شرق البلاد
ألمانيا تسحب حق اللجوء من آلاف السوريين
انتشار حالة من التوتر بين قوات الاحتلال التركي وفصائلها في ريف الحسكة
مصدر مطلع ينفي التنسيق بين سورية وتركيا ضد “الوحدات الكردية”
الحكومة الروسية تقدم استقالتها
توضيح من المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د.بثينة شعبان
تظاهر مجموعة مواطنين في مدينة السويداء احتجاجاً على الواقع المعيشي الصعب
«المركزي» : إصدار جديد لشهادات إيداع... والليرة تسجّل انخفاضاً غير مسبوق
الجيش يمسك بهدنة إدلب وهدوء في حلب يسبق «العاصفة»
عدوان يستهدف مطار «T4» العسكري في ريف حمص
الاحتلال الأمريكي يجري عمليات حفر وتنقيب عن الآثار السورية بمساعدة خبراء “إسرائيليين”
دير الزور .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروجهم بمظاهرة ضد ممارسات “قسد”
خروج المئات من أهالي إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة والجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» ويدك مواقعها
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

السودان يشكو مصر لدى مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب

طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سودان تربيون"، يعود تاريخ الشكوى إلى العام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

ويعد هذا الإجراء روتينيا منذ ذلك الوقت لكنها المرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي.

وبحسب الصحيفة وعلى حد وصفها "قامت الحكومة المصرية في التسعينيات باحتلال المثلث بشكل كامل بعد مواجهات مسلحة محدودة ادت الى مقتل عناصر من الشرطة السودانية".


وترفض مصر طلبات السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على أن الأرض تابعة لها حتى وإن كانت اداريا تابعة للسودان.


وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف دون إعطاء تفاصيل.


وعاد البرهان ليؤكد أن لن يتم تناول هذا الأمر مع القيادة المصرية.