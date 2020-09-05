السودان تعلن حالة الطوارئ

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان اليوم، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.



وقرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠.



وكشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية "لينا الشيخ" أن «المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية».



وأشارت الشيخ إلى أن «السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطنا وإصابة ٤٦ آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل».



وقالت الشيخ إن «معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين "١٩٨٨-١٩٤٦" مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع».