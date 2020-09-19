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السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول

أعلن الدفاع المدني السوداني، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد ارتفعت إلى 121 شخصا.

وصرح المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديها.

كما أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان، لينا الشيخ، أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم أكثر الولايات تضررا.

وقالت الوزيرة إن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص في جميع ولايات السودان المختلفة.

ويعيش عشرات الالاف من السودانيين أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبل من جراء الفيضانات التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من مئة عام.

وتسعى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لبذل كل ما يمكن من أجل الحد من الأضرار وتقديم المأوى للذين فقدوا مساكنهم.