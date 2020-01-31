السكر والأرز والشاي على «البطاقة الذكية» من مطلع شباط

أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، لائحة بأسعار ثلاث سلع استهلاكية رئيسة، ستُوزّع منذ مطلع شباط بموجب نظام «البطاقة الذكية» المعتمد لتوزيع المحروقات والغاز المنزلي.



وحدّدت الوزارة سعر كيلو السكر بـ 350 ليرة سورية وكيلو الأرز بـ 425 ليرة وكيلو الشاي بـ 5475 ليرة، على أن توزع حصص هذه المواد الشهرية «في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوّالة».



وكانت الوزارة حدّدت الحصص الشهرية، بحيث تكون لمادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، ولمادة الأرز كيلو غراماً واحداً للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية للأسرة كيلوغراماً واحداً.