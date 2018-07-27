الرئيسان الروسي والصيني يبحثان الوضع الدولي

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة دول بريكس في جوهانسبورغ الوضع الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية اليوم “عقد الرئيسان الصيني والروسي اجتماعاً في جوهانسبورغ وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

في سياق متصل عقد الرئيس بوتين اجتماعاً مع نظيره الانغولي جواو لورينسو أمس نوه خلاله بتطور العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات ولفت إلى مشاريع واعدة من شأنها أن تسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين.

كما عقد الرئيس الروسي محادثات على هامش قمة بريكس مع رئيسي الأرجنتين موريسيو ماكري وزامبيا إدغار لونغو جرى خلالها بحث عدد من القضايا الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية مع البلدين.

وكانت القمة العاشرة لدول المجموعة انطلقت أمس في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بمشاركة الدول الخمس الأعضاء فيها “روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند” إضافة إلى عشر دول أخرى مدعوة وستناقش على مدى ثلاثة أيام التعاون بين دول المجموعة من أجل نمو شامل وتنسيق المواقف حول القضايا التجارية إضافة إلى مواجهة الحمائية التجارية والتصعيد التجاري الأخير بين الصين وأمريكا على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على الواردات الصينية.