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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2019 القاضي برفع قيمة استحقاقات والدي شهداء

عسكريي قوى الأمن الداخلي “أحدهما أو كليهما” من المعاش لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي شهداء عسكريي الجيش.


ومنح المرسوم والدي شهداء عسكريي قوى الأمن الداخلي 8/8 من حقوقهم التي ينص عليها القانون بدلا من 8/4 كما كانت سابقا وذلك أسوة بوالدي شهداء الجيش الذين تم رفع قيمة استحقاقهم بنفس النسبة في العام 2017.


ويطبق المرسوم على شهداء قوى الأمن الداخلي من تاريخ 15-3-2011.