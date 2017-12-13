الرئيس الأسد يشيد بالعميد سهيل الحسن

كشف الرئيس بشار الأسد خلال حديثه بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحسن لم يجتمع بعائلته منذ سنوات.هذا إضافة إلى التقدير الروسي الخاص الذي ناله العميد سهيل الحسن،





واللافت أن الحسن عقّب على ذلك قائلا: "لن أرى عائلتي ولن أجتمع بها حتى إعلان النصر"، وبادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تمنى له التوفيق.





إلى ذلك، كشف اللواء حسن محمد محمد، قائد الفرقة 17 بالجيش السوري، والمتمركزة بدير الزور، أنه قضى سبع سنوات في الجبهات وميادين القتال في مناطق مختلفة من سوريا، ولم ير عائلته ومنزله إلا مرة واحدة في عام 2014 ولمدة 48 ساعة فقط .





و قال الحسن "كان هناك يومياً اشتباكات مع العدو الداعشي، ضميري منعني من ترك العناصر والضباط في خنادق القتال دون أن أكون معهم ولجانبهم، لذلك رفضت أن آخذ إجازة واحدة خلال السبع سنوات الماضية من عمر الحرب".



