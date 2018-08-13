الرئيس الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن

استقبل الرئيس بشار الأسد عمال شركة إسمنت الرستن بعد إنجازهم البطولي في حماية منشأتهم من تهديد المرتزقة في منطقتهم ليكونوا مثالاً يُحتذى في الوطنية والحس العالي بالمسؤولية.

وأشاد الرئيس الأسد خلال لقائه العمال الأبطال بشجاعة ماقاموا به وبحسهم الوطني العالي رغم الضغوط والتهديدات التي تعرضوا لها. مشيراً إلى أن عمال شركة الرستن هم واحد من النماذج الوطنية الكثيرة التي برزت خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

مؤكداً أنهم بهذا العمل الوطني لم يدافعوا عن الشركة التي يعملون بها فقط وإنما أدوا دوراً في حماية اقتصاد الوطني أيضا. وأشار الرئيس الأسد خلال اللقاء إلى أن دور هؤلاء العمال لا يقتصر فقط على العمل والإنتاج ضمن الشركة وإنما العمل أيضاً على توعية الناس كي يضطلع كل مواطن من موقعه بمسؤولياته تجاه البلد وإعادة اعمار ما خربه الارهابيون.