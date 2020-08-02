الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعرب فيها عن الأمل بأن تستعيد سورية عافيتها ويعم الأمن والأمان ربوعها كافة.



وتوجه وزير الأوقاف باسم السادة العلماء والعاملين في وزارة الأوقاف ومؤسساتها الدينية بأسمى آيات التهنئة للرئيس الأسد سائلاً الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ سورية وشعبها وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يزيل الغمة عن سورية وشعبها الصامد في وجه الحرب الإرهابية والصعاب.



وأشار وزير الأوقاف في برقيته إلى أن أيام العيد تعود اليوم على سورية التي تعرضت لويلات الحرب لكن شعبها واجه الإرهاب وتحمل سنوات عجافاً وحقق الانتصارات رافعاً راية العزة والكرامة عاقداً العزم على تطهير كل بقعة من بقايا العدوان والإرهاب خلف جيشه وقائده.