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الدولار يواصل تراجعه أمام العملات الرئيسية

 

واصل ​الدولار​ الأميركي تراجعه خلال ​التداولات الآسيوية​ اليوم بعدما سجل أمس أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، عقب ترحيب وزير ​الخزانة الأميركي​ بضعف العملة، وفي ظل ترقب قرار ​المركزي الأوروبي​.

ودفعت تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أمس مؤشر الدولار لأدنى مستوياته منذ كانون الأول 2014، حيث قال بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "ضعف الدولار أمر جيد لنا من حيث صلته بالتجارة والفرص".

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ​العملات الرئيسية​ – 0.38% إلى 88.91، في الساعة 8.03 صباحًا بتوقيت بيروت.

وارتفع ​اليورو​ 0.31% إلى 1.2446 مقابل الدولار، عند أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن ​السياسة النقدية​ الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.

كما صعد الإسترليني 0.42% إلى 1.4302 أمام الدولار، ليتداول أعلى مستوى 1.43 دولار للمرة الأولى منذ التصويت على "بريكست".

وفي الوقت نفسه، انخفضت العملة الأميركية 0.3% إلى 108.89 مقابل نظيرتها اليابانية.

 

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