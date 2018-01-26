الدولار يواصل تراجعه أمام العملات الرئيسية
واصل الدولار الأميركي تراجعه خلال التداولات الآسيوية اليوم بعدما سجل أمس أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، عقب ترحيب وزير الخزانة الأميركي بضعف العملة، وفي ظل ترقب قرار المركزي الأوروبي.
ودفعت تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أمس مؤشر الدولار لأدنى مستوياته منذ كانون الأول 2014، حيث قال بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "ضعف الدولار أمر جيد لنا من حيث صلته بالتجارة والفرص".
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية – 0.38% إلى 88.91، في الساعة 8.03 صباحًا بتوقيت بيروت.
وارتفع اليورو 0.31% إلى 1.2446 مقابل الدولار، عند أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.
كما صعد الإسترليني 0.42% إلى 1.4302 أمام الدولار، ليتداول أعلى مستوى 1.43 دولار للمرة الأولى منذ التصويت على "بريكست".
وفي الوقت نفسه، انخفضت العملة الأميركية 0.3% إلى 108.89 مقابل نظيرتها اليابانية.
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