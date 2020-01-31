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الدفاع الروسية تصدر بياناً ينفي استهداف مشفى ومخبز في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف الطيران الحربي الروسي لمشفى ومخبز في ريف إدلب.
واوضحت وزارة الدفاع أن البيانات التي أفادت باستهداف المشفى والمخبز في ريف إدلب صباح اليوم الخميس من قبل سلاح الجو الروسي مجرد استفزاز إعلامي، ونشرت الوزارة بياناً جاء فيه: “إن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن قصف القوات الجوية الفضائية الروسية مستشفى ومخبز في المنطقة السكنية  في أريحا على المشارف الجنوبية لمدينة إدلب السورية في صباح الـ 30 من شهر كانون الثاني هي استفزاز إعلامي، لم يقم الطيران الروسي في هذه المنطقة من سورية بأي مهمة قتالية”.

وينفذ الطيران الجوي الحربي الروسي والسوري باستمرار ضربات مركزة على مواقع المجموعات المسلحة في ريف إدلب، وذلك بهدف استعادة السيطرة على المحافظة بالكامل بعد الخروقات التي نفذتها “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الأخرى، حيث تمكن الجيش السوري خلال الأيام الخمسة الماضية من استعادة السيطرة على الكثير من القرى والبلدات الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء أنه لن يكون هناك رحمة مع المسلحين في إدلب.



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