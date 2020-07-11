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الدفاع الروسية: تحرير الشام تحضر لأمر خطير في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،أمس الأربعاء، أن مسلحي هيئة تحرير الشام يخططون لاستفزازات في إدلب شمالي سوريا واتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية.

كما أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأربعاء، أن أعضاء من هيئة تحرير الشام الإرهابية والمحظورة في روسيا، يخططون لصناعة استفزازات في مدينة إدلب السورية بهدف اتهام دمشق مرة أخرى باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأميرال ألكسندر شيربتسكي في إفادة صحفية: “وفقا لمعلومات مركز المصالحة من محليين، فإن مسلحين من هيئة تحرير الشام الإرهابية يخططون لصناعة استفزازات”، وذلك في مدينة إدلب “واتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية”.