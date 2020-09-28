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الدبابير الآسيوية العملاقة تغزو دول العالم

حذرت دراسة من انتشار الدبور الآسيوي العملاق عالمياً مبينة أن هذه الحشرة التي يبلغ طولها 2 بوصة، تقتل نحو 50 شخصا في العام”.

وذكرت صحيفة “اكسبرس” الإنجليزية، أن “لدغة الدبور القاتل قوية للغاية ومليئة بالسم ويمكنها قتل أي شخص في غضون دقائق إذا كان يعاني من الحساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن “الدبابير الآسيوية العملاقة تعيش في المناخات الأكثر دفئا، حيث يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى درجة حرارة 38 درجة مئوية”.

وتنتشر الدبابير عن طريق الطيران، ولكن ذلك يكون بشكل بطيء للغاية لكنها تنتشر بشكل أساسي من خلال النقل البشري العرضي مثل سفن الشحن أو الطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن الدبابير الآسيوية العملاقة تشكل مشكلة كبيرة للنحل المتناقص بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تدخل إلى أعشاش النحل وتقتل كل من بالداخل وتلتهم كل الموارد، ما يؤثر أيضا على صناعة العسل.