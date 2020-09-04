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الخرطوم تصدر نداءً عاجلاً للمواطنين بسبب فيضانات النيل وتدعوهم للحذر

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن العاصمة الخرطوم أصدرت نداءً عاجلاً لسكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، دعتهم فيه لاتخاذ الحيطة والحذر خوفاً من تعرض حياتهم للخطر بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل.

ووفقاً لصحيفة “الراكوبة” السودانية، فإن النداء جاء عقب تحذير لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية من تعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل بزيادة 4 سم ليستقر في منسوب 17.56 خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السودانية أكدت استمرار الاستنفار المعلن ووضع كل الإمكانيات البشرية والآليات في حالة استعداد قصوى لمواجهة أية طوارئ تحدث جراء ارتفاع منسوب النيل مع استمرار التدخلات الحالية لمعالجة الضعف في المصدات الترابية “التروس” وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم، بينما ناشد والي الخرطوم خالد نمر، المواطنين بالوقوف مع سكان المناطق المهددة بالفيضان ومساعدتهم.

وكان عشرات الأشخاص قد قضوا قبل أيام، إثر غرق العديد من المدن في السودان بمياه فيضانات نهر النيل بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير في واقعة لم تحدث منذ 100 عام.

يذكر أن وزارة الداخلية السودانية أوضحت حينها أن فيضان نهر النيل تسبب بوفاة ما لا يقل عن 90 شخص، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمر 19 ألف منزل.الخرطوم تصدر نداءً عاجلاً للمواطنين بسبب فيضانات النيل وتدعوهم للحذر


أفادت وسائل إعلام سودانية بأن العاصمة الخرطوم أصدرت نداءً عاجلاً لسكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، دعتهم فيه لاتخاذ الحيطة والحذر خوفاً من تعرض حياتهم للخطر بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل.

ووفقاً لصحيفة “الراكوبة” السودانية، فإن النداء جاء عقب تحذير لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية من تعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل بزيادة 4 سم ليستقر في منسوب 17.56 خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السودانية أكدت استمرار الاستنفار المعلن ووضع كل الإمكانيات البشرية والآليات في حالة استعداد قصوى لمواجهة أية طوارئ تحدث جراء ارتفاع منسوب النيل مع استمرار التدخلات الحالية لمعالجة الضعف في المصدات الترابية “التروس” وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم، بينما ناشد والي الخرطوم خالد نمر، المواطنين بالوقوف مع سكان المناطق المهددة بالفيضان ومساعدتهم.

وكان عشرات الأشخاص قد قضوا قبل أيام، إثر غرق العديد من المدن في السودان بمياه فيضانات نهر النيل بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير في واقعة لم تحدث منذ 100 عام.

يذكر أن وزارة الداخلية السودانية أوضحت حينها أن فيضان نهر النيل تسبب بوفاة ما لا يقل عن 90 شخص، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمر 19 ألف منزل.