الخامنئي: الشعب الإيراني أحبط مؤامرة خطيرة خلال الأيام الأخيرة

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أحبط مؤامرة خطيرة خلال الأيام الأخيرة مشيراً إلى أن الإيرانيين أثبتوا مرة أخرى أنهم شعب قوي.



ونقلت وكالة “إرنا” عن الخامنئي قوله اليوم خلال استقباله الآلاف من التعبويين في طهران أن “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالاً طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بالتخريب والأعمال الشريرة والقتل”.



وأضاف الخامنئي إن “قوى الأمن الداخلي الإيرانية والتعبئة والحرس الثوري دخلوا الساحة وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة” منوهاً كذلك بما قام به الشعب الأسبوع الماضي من مسيرات تنديداً بأعمال الفوضى والشغب.



وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في وقت سابق أن أحداث الفوضى والشغب الأخيرة أدت إلى إحراق 731 مصرفاً والعديد من المراكز والممتلكات العامة فيما فشل مثيرو الشغب في تفجير أكبر مستودع للبنزين في إحدى مدن البلاد.



وكانت العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى شهدت خلال الأيام الماضية مسيرات مليونية حاشدة تنديداً بأعمال الشغب والفوضى التي جرت في بعض المدن مؤخراً وأدت إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة فضلا عن إصابة عدد من قوى الأمن الإيراني.