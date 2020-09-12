الحسكة.. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة

قضى وأصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها.



وانفجرت عبوة ناسفة مقابل البريد بمدينة رأس العين شمالي الحسكة، ما أودى بحياة 4 أشخاص وتسبب بإصابة 5 بجروح.



وأضافت الوكالة أنه قضى 3 نساء ورجلاً مسناً وأصيب 5 آخرين بجروح بعضها بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة عند “عبارة الحاج وصفي” وهي تجمع لمحال تجارية مقابل البريد في مدينة رأس العين المحتلة.



ونقلت “سانا” عن مصادر أهلية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق لبيع لحوم الدجاج بالجهة المقابلة للفرن الآلي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمكان.



يشار إلى أن المناطق التي تحتلها تركيا والمجموعات التابعة لها تشهد حالة فلتان أمني من انفجارات وخطف واغتيالات، إلى جانب الانتهاكات التي تمارسها المجموعات المدعومة تركياً بحق المدنيين.