الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات مطرية في معظم المحافظات

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر ممزوجة بالثلج فوق بعض المناطق الداخلية وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ممزوجا بالثلج فوق بعض المناطق الداخلية وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 800 متر خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية.



وبالنسبة لكميات الأمطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن كميات متفاوتة من الأمطار هطلت في معظم المحافظات حيث كان أغزرها 19 مم في مدينة دمشق و16 مم في عين العرب بمحافظة السويداء.



وبلغت كمية الأمطار في ريف دمشق .. الحرمون وعقربا 10 مم وسرغايا 5ر4 مم وقطنا 7ر3 مم وعسال الورد 2ر3 مم والمشرفة 3 مم والقطيفة 5ر2 مم.



وفي السويداء بلغت في المدينة 12 مم وفي كل من شهبا وصلخد 7 مم والصورة الصغيرة 1 مم.



وفي درعا سجلت كمية الأمطار في تل شهاب 10 مم وبصرى 9 مم وفي كل من الشيخ مسكين والمسيفرة 6 مم وفي كل من ازرع ومدينة درعا 5 مم والصنمين 4 مم.



وفي القنيطرة بلغت كمية الأمطار في حضر 14 مم ومدينة القنيطرة 6 مم.



وفي حماة بلغت في مصياف 8 مم والسلمية 7 مم و6 مم في كل من الصبورة والرصافة و5 مم في السعن و4 مم في كل من عين حلاقيم ومحردة و2 مم في ربعو.



وفي الغاب بلغت كمية الأمطار في عين الكروم 5ر1 مم وفي كل من شطحة والسقيلبية 1 مم.



وفي محافظة طرطوس سجلت كمية الأمطار 5 مم في بانياس و3 مم في كل من القدموس والشيخ بدر ومشتى الحلو ودريكيش والصفصافة وصافيتا و5ر2 مم في مدينة طرطوس و1 مم في حمام واصل.



وفي اللاذقية بلغت كمية الأمطار في القطيلبية 6ر4 مم وبوقا 8ر1 مم ومدينة اللاذقية 9ر1 مم.

أما في محافظة حمص فبلغت كمية الأمطار في العريضة 10 مم وتلكلخ 9 مم والقريتين 7 مم وفي كل من الناصرة والقصير 5 مم ومرمريتا 5ر4 مم وفي كل من مدينة حمص وقلعة الحصن 4 مم وشين 3 مم.



وفي الحسكة بلغت كمية الأمطار في المالكية 5ر9 مم وفي كل من الدرباسية والقحطانية 9 مم وتل تمر 6ر8 مم ورأس العين 5ر8 مم والقامشلي 1ر7 مم وفي كل من مبروكة وعامودا 5ر6 مم ومدينة الحسكة 6 مم وأبو راسين 5ر5 مم وفي كل من تل براك وتل بيدر والمناجير 5 مم وفي كل من أبو قصايب وأم مدفع والعريشة والشدادة والجوادية 4 مم وتل علو 3 مم وفي كل من تل حميس ومركدة والهول 2 مم.



وفي حلب بلغت كمية الأمطار في المدينة 3 مم وأعزاز 2 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

وفى نشرتها حول حالة الطرق العامة فى المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق سالكة عدا طريق الدالية ابو قبيس فى منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف فى محافظة السويداء غير سالكة بسبب تراكم الثلوج فيما الطرق الموءدية الى منطقة صلخد بالسويداء سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.