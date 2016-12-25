الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا فيما شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة كان أغزرها 45 مم في بلدة هيمو بمحافظة الحسكة.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى السابعة من صباح اليوم حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 5 مم وسرغايا 5ر2 مم والزبداني 2 مم ومضايا 2 مم وجديدة الشيباني 1 مم وقطنا 3 مم والتل 1 مم وساحة الحجاز 1 مم.



وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 22 مم ومدينة السويداء 5ر19 مم وشهبا 17 مم وصلخد 20 مم والصورة الصغيرة 5ر3 مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 2 مم والصنمين 2 مم ومدينة درعا 1 مم والمسيفرة 5ر6 مم وبصرى 14 مم.



وفي محافظة القنيطرة وصلت كمية الهطول في حضر إلى 20 مم ومدينة القنيطرة 5ر5 مم.



وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 3 مم ومرمريتا 5 مم وقلعة الحصن 4 مم وتلكلخ 1 مم.



وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 10 مم ووادي العيون 11 مم ومصياف 12 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 6 مم ومحردة 5ر5 مم وفي منطقة الغاب بلغت في شطحة وعين الكروم 4 مم وفي الكريم وافاميا 3 مم وفي السقيلبية 5ر3 مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس 5ر10 مم والشيخ بدر 10 مم ومشتى الحلو 11 مم والدريكيش 8 مم وصافيتا 12 مم وحمام واصل 5ر9 مم والصفصافة 12 مم ومدينة طرطوس 3ر13 مم وبانياس 5 مم.



وفي محافظة اللاذقية بلغت في المزيرعة 2 مم والقطيلبية 3 مم ومطار الباسل وبوقا 1 مم.



وفي محافظة حلب في السفيرة 5ر1 ومدينة حلب 1 مم.



وفي محافظة الحسكة سجلت في المالكية 24 مم والزهيرية 22 مم وهيمو 45 مم وعامودا 34 مم والقحطانية 32 مم والقامشلي 27 مم واليعربية 25 مم والدرباسية 9ر30 مم والجوادية 23 مم وابو قصايب 30 مم وتل حميس 25 مم وتل براك 21 مم ورأس العين 5ر17 مم وفي تل علو 28 مم ومدينة الحسكة 16 مم والمناجير 5ر6 ومبروكة 12 مم والهول 6 مم وتل نمر 2ر12 مم وأم مدفع 20 مم وأبو راسين 18 مم وتل بيدر 15 مم والشدادة 20 مم والعريشة 20 مم ومركدة 15 مم.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية والجبلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام وتهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية خلال ساعات الظهر والمساء وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة