الجيش ينتزع 4 بلدات جديدة ويستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على عدة بلدات بمحاذاة الطريق الدولي (حلب – دمشق) شمال مدينة خان شيخون باتجاه مدينة معرة النعمان.



وقال مصدر ميداني في ريف إدلب إن وحدات من الجيش العربي السوري تابعت، صباح اليوم، عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي وتقدمت عبر محور طريق خان شيخون- معرة النعمان، وسيطرت على بلدات حيش وطبيش والعامرية وكفرمزدة بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” وحلفائه.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش تعمل في المحور المذكور على تأمين الطريق الواصل بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان وصولا إلى بلدة (معر حطاط) التي تتواجد فها نقطة مراقبة تركية.



وكان الجيش العربي السوري أطلق عملية عسكرية انتزع من خلالها السيطرة شهر آب/أغسطس الماضي، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب وعلى عشرات القرى والبلدات الواقعة بمحيطها.



وخلال الأيام الأخيرة تقدم الجيش السوري بوتائر سريعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر محاور متعددة مستعيدا سيادة الدولة السورية على مدينة معرة النعمان وعلى أكثر من 35 بلدة وقرية وسط اشتباكات عنيفة وانهيار دراماتيكي في دفاعات التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة.



ويواجه الجيش في ريف إدلب الجنوبي الشرقي جماعات إرهابية مسلحة على رأسها هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” وتنظيم أجناد القوقاز”، كما وصل إلى المنطقة مؤخرا لمؤازرة المسلحين، المئات من المقاتلين الصينيين من “الحزب الإسلامي التركستاني” الموالي لتركيا ومن فصائل أنصار التوحيد المبايعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.



“سبوتنيك”