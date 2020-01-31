الجيش ينتزع 4 بلدات جديدة ويستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان
الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا كـ"حالة طوارئ" دولية
خطة إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سورية
إيران والولايات المتحدة: التصعيد والتهدئة، وما بينهما
جامعة دمشق تتقدم 250 نقطة حسب تصنيف «ماتريكس»
اجتماع أممي بخصوص المختطفين في سورية خلال شهر شباط
الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف الطريق الدولي
هيلاريون كبوشي: الطريق إلى فلسطين
الخارجية السورية: ندين بشدة “صفقة القرن” ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني
نيبنزيا يذكر مؤلفي "صفقة القرن" بأن مرتفعات الجولان أرض سورية
تحرير خان طومان من الفصائل الإرهابية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان "صفقة القرن"
الدفاع الروسية: أمريكا تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية
منظمة دولية تؤكد أن الاحتلال التركي قطع أكثر من 450 ألف شجرة في عفرين
الجيش يتقدم غرب حلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الجيش ينتزع 4 بلدات جديدة ويستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على عدة بلدات بمحاذاة الطريق الدولي (حلب – دمشق) شمال مدينة خان شيخون باتجاه مدينة معرة النعمان.

وقال مصدر ميداني في ريف إدلب إن وحدات من الجيش العربي السوري تابعت، صباح اليوم، عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي وتقدمت عبر محور طريق خان شيخون- معرة النعمان، وسيطرت على بلدات حيش وطبيش والعامرية وكفرمزدة بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” وحلفائه.
 وأوضح المصدر أن وحدات الجيش تعمل في المحور المذكور على تأمين الطريق الواصل بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان وصولا إلى بلدة (معر حطاط) التي تتواجد فها نقطة مراقبة تركية.

وكان الجيش العربي السوري أطلق عملية عسكرية انتزع من خلالها السيطرة شهر آب/أغسطس الماضي، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب وعلى عشرات القرى والبلدات الواقعة بمحيطها.

وخلال الأيام الأخيرة تقدم الجيش السوري بوتائر سريعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر محاور متعددة مستعيدا سيادة الدولة السورية على مدينة معرة النعمان وعلى أكثر من 35 بلدة وقرية وسط اشتباكات عنيفة وانهيار دراماتيكي في دفاعات التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

ويواجه الجيش في ريف إدلب الجنوبي الشرقي جماعات إرهابية مسلحة على رأسها هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” وتنظيم أجناد القوقاز”، كما وصل إلى المنطقة مؤخرا لمؤازرة المسلحين، المئات من المقاتلين الصينيين من “الحزب الإسلامي التركستاني” الموالي لتركيا ومن فصائل أنصار التوحيد المبايعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

 

 


“سبوتنيك”