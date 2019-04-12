الجيش يقضي على عدد من إرهابيي "جبهة النصرة" بريف حماة الشمالي

واصلت وحدات الجيش العربي السوري دك مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية في إطار الرد على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي.

وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم رمايات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي.

وأسفرت رمايات الجيش عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير منصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد على أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

ونفذت وحدات الجيش أمس عمليات على تجمعات وأوكار إرهابيي “جبهة النصرة” وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد على أطراف بلدة مورك بريف حماة الشمالي.