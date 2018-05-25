الجيش يقضي على إرهابيين من “النصرة” ويدمر أوكاراً لهم بريف حماة الشمالي الغربي

أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري خسائر في صفوف التنظيمات الإرهابية على محور قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي الغربي.

واشتبكت وحدات من الجيش في حماة مع مجموعات إرهابية حاولت التسلل عبر محور قرية الزلاقيات في منطقة محردة بريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وعرف من القتلى الإرهابيان محمد العليوي وأحمد الخلف.

ونفذت وحدات الجيش رمايات نارية متنوعة طالت محاور تحرك الارهابيين ونقاط امدادهم دمرت خلالها عددا من أوكارهم وأجبرت فلولهم على الفرار.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع الى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ابرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” المدعومين من قبل النظام التركي وتنفذ هذه التنظيمات اعتداءات متكررة على المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمناطق انتشارها.