الجيش يطهر “معارة النعسان” مشرفا بالنار على قاعد “تفتناز” شمال إدلب
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الجيش يطهر “معارة النعسان” مشرفا بالنار على قاعد “تفتناز” شمال إدلب

على نحو مفاجئ، انعطفت عمليات الجيش العربي السوري من مواقعها في منطقة “كفر حلب” جنوب مدينة “الأتارب” بريف حلب الجنوبي الشرقي، باتجاه منطقة “تفتناز” الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة إدلب بنحو 10 كم، والتي تستضيف قاعدة جوية استراتيجية شمال غرب سوريا.


وتابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها بريف إدلب، متقدمة إلى بلدة “معرة النعسان” الاستراتيجية، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه مواقع المسلحين في المنطقة، وأسفرت العملية المباغتة عن طرجد مسلحي “جبهة النصرة” وحلفائهم من البلدة. وقال مصدر في “الفرقة 25 مهام خاصة” أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري سيطرت على “معرة النعسان” شمال قاعدة “تفتناز” العسكرية الجوية، بعد معارك ضارية مع المجموعات المسلحة في المنطقة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم.


وأوضح المصدر أن وحدات الجيش  تسعى التقدم باتجاه عمق مناطق سيطرة المسلحين واستعادة السيطرة على بلدة ومطار تفتناز العسكري الذي تتخذه القوات التركية حاليا كغرفة عمليات مشتركة مع تنظيمات عدة يأتي في مقدمها “أنصار التوحيد” و”أجناد القوقاز” و”جبهة النصرة”، إلى جانب تنظيم “الجبهة الوطنية للتحرير” ذي الأغلبية “التركمانية” والموالي للجيش التركي.

 


سبوتنيك