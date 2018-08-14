الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تضييق الخناق على ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في بادية السويداء وقضت على عدد منهم ودمرت آليات وعتادا حربيا لهم.

وذكر مصدر ميداني في السويداء أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة شددت الطوق على الارهابيين المتمركزين في تلول الصفا بعد سيطرتها على منطقة أم مردخ إلى الشمال الغربي منها بالتوازي مع استهداف تحصيناتهم وتحركاتهم في التلول واحباط اي محاولات لكسر الطوق عليهم.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على محور تحرك الإرهابيين في المنطقة أسفرت عن تدمير سيارتي بيك أب دفع رباعي مزودتين برشاشين ثقيلين على المحور الجنوبي الغربي من التلول.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” حاولت كسر الطوق المحكم الذي فرضته عليها وحدات الجيش في تلول الصفا أكبر معاقلها في بادية السويداء والتسلل للاعتداء على نقاط عسكرية على محور التلول الجنوبي باتجاه قرية الرحبة.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم ومقتل 5 إرهابيين والقاء القبض على آخر وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر في حين استغل بقية أفراد المجموعة الارهابية وعورة المنطقة وكثرة صخورها وفروا باتجاه اوكارها في منطقة تلول الصفا .

وحررت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس مرقب قبيان وحوية غصين والكسيرة وتل أبو غانم على الجهة الشمالية والشمالية الغربية من تلول الصفا بعد اشتباكات مع ارهابيي “داعش” وتدمير تحصيناتهم فيها وملاحقة فلولهم والقضاء على أعداد منهم.





