الجيش يستعيد 5 قرى في ريف حماة

أحرز الجيش السوري وحلفاؤه تقدماً مهماً في ريف حماة الشمالي، إثر هجوم شنّه على مواقع المسلحين في عدد من القرى التي احتلوها خلال هجومهم الأخير. وسيطر الجيش أمس على قرى أرزة شرقية وأرزة غربية وقصيعية وبلحسين وخربة الحجامة، إلى جانب استعادة السيطرة على تلة الشيحة، بعد صدّه لهجوم من جانب المسلحين على مواقعه في التلة. وأشار مصدر عسكري إلى أن العملية العسكرية أدّت إلى مقتل أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير عربة مفخخة وثلاث دبابات وعدداً من العربات المدرعة.



(الأخبار)